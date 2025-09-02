Mehreren Nachrichtenagenturen liegt ein entsprechendes Schreiben der Gewerkschaft vor. Es steht nun eine Urabstimmung über Streiks bevor.
In den Gesprächen geht es um die betriebliche Altersvorsorge für die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa und der Frachttochter Cargo. Nach Ansicht der Gewerkschaft sollte ein höherer Arbeitgeberanteil gezahlt werden. Die letzte Anpassung in diesem Bereich liege bereits acht Jahre zurück.
