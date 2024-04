USA

Vergewaltigungsurteil gegen früheren Filmproduzenten Weinstein von Gericht in New York aufgehoben

Eines der Urteile wegen Vergewaltigung gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein ist aufgehoben worden. Grund sind nach Angaben des Obersten Gerichtshofs in New York Verfahrensfehler. So seien Frauen als Zeuginnen zugelassen worden, deren Fälle nicht Gegenstand der Anklage gewesen seien, hieß es.