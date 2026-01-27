Der Pakt decke ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung ab, sagte der indische Ministerpräsident Modi. Er und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wollen das Abkommen heute auf dem europäisch-indischen Gipfeltreffen in Neu Delhi vorstellen.
Die EU erhofft sich von dem neuen Handelsbündnis unter anderem eine Steigerung der Auto- und Stahlexporte nach Indien. Indien könnte im Gegenzug mehr Medikamente und Textilprodukte nach Europa liefern. Auch ein Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen soll noch geschlossen werden.
Das Abkommen gilt als strategischer Schritt beider Seiten, um sich angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA wirtschaftlich breiter aufzustellen.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.