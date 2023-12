Deutsche Bahn verkauft Logistiktochter Schenker. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Wie die Bahn mitteilte, soll in den nächsten Wochen ein ernsthaft interessierter Bieterkreis ausgewählt werden. Konzernkreisen zufolge wird ein Komplettverkauf an einen Wettbewerber oder einen Investor favorisiert. Der Erlös soll vollständig an den Staatskonzern gehen, um damit die Schulden zu reduzieren und die Kreditwürdigkeit zu verbessern. Die Bahn hat Verbindlichkeiten in Höhe von 30 Milliarden Euro.

Schenker gehört in den Geschäftsfeldern Landverkehr, See- sowie Luftfracht zu den größten Logistikunternehmen der Welt. In der Finanzbranche wird Schenker mit einem Wert von etwa 15 Milliarden Euro bewertet.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.