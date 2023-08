Frankreich fordert einen Mindestpreis für Flugtickets. (Imago/McPhoto)

In einem Interview mit dem Magazin "L'Obs" kündigte er an, seinen EU-Kollegen einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Flugtickets für zehn Euro seien mitten im ökologischen Umbau nicht länger tragbar. Er plädiere dafür, die Treibhausemissionen zu besteuern. Weiter erklärte Beaune, die französische Regierung plane, die Abgaben auf im Land startende Flüge zu erhöhen, um damit Investitionen in den Schienenverkehr zu finanzieren.

