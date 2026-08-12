Niedrigwasser

Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten über Lage

Wegen des anhaltenden Niedrigwassers am Rhein und an anderen Flüssen will Bundesverkehrsminister Bilger heute mit den Ressortchefs der Länder über weitere Maßnahmen beraten. Bei der Schaltkonferenz gehe es etwa um den Umgang mit bestimmten Gütern, die nicht länger in den Häfen gelagert werden könnten, sagte Bilger.