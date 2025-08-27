An der Eröffnung des etwa 3,2 Kilometer langen Abschnitts nahmen unter anderem Bundesverkehrsminister Schnieder und Berlins Regierender Bürgermeister Wegner teil. Durch die Verlängerung sollen die östlichen Bezirke Berlins besser an das Autobahnnetz und den Flughafen BER angebunden werden.
Kritiker monieren die Baukosten von 720 Millionen Euro und befürchten eine Zunahme des Verkehrs. In Neukölln und Treptow protestierten am Nachmittag etwa 250 Menschen gegen die Strecke und den geplanten weiteren Ausbau der Autobahn.
