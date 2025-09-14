Der Verleger von "Rolling Stone" und "Variety" hat Google verklagt. (IMAGO / Silas Stein)

Es ist nach Agenturberichten das erste Mal, dass ein großer US-Verlag wegen der Funktion "AI Overviews" vor Gericht zieht. Penske Media verlegt Zeitschriften wie "Rolling Stone" und "Variety". Der Konzern wirft Google vor, seine Artikel ohne Zustimmung für die KI-Zusammenfassungen zu verwenden und dadurch Nutzer von seinen Webseiten wegzuleiten. In der Klageschrift ist die Rede von wettbewerbsfeindlichen Praktiken, die dem unabhängigen Journalismus schadeten. Google argumentiert, die KI-Übersichten seien eine Hilfe bei der Suche und leiteten den Datenverkehr auf eine größere Vielfalt von Seiten.

