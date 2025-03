Großer Weißer Hai (Carcharodon carcharias) (picture alliance / imagebroker / R. Dirscherl)

Das berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal "Frontiers in Marine Science". Der Verlust der Spitzenprädatoren wirkt sich demnach negativ auf das gesamte Nahrungsnetz aus - von Robben bis zu kleineren Haiarten und Fischen. "Der Verlust dieses ikonischen Spitzenprädators hat zu einer Zunahme der Sichtungen von Kap-Pelzrobben und Siebenkiemerhaien geführt, was wiederum mit einem Rückgang der Arten einherging, auf die sie als Nahrung angewiesen sind", sagte Hauptautor Neil Hammerschlag. Damit sei wiederum ein Rückgang von Fischen verbunden, von denen sich Robben und kleinere Haiarten ernährten. Die Studie belege die wichtige Rolle Weißer Haie für die Erhaltung der Gesundheit der Ozeane. "Ohne diese Spitzenprädatoren, die andere Populationen regulieren, sehen wir messbare Veränderungen, die langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit der Ozeane haben könnten", betonte Hammerschlag.

Weißer Hai verfängt sich in Touristen-Schutz-Netzen

In der Region False Bay, die an die Touristenmetropole Kapstadt grenzt, kam der Weiße Hai einst sehr häufig vor. Nach Angaben der Forschenden gab es seit 2015 einen dramatischen Rückgang der Tiere. Seit August 2018 sei der Spitzenprädator nicht mehr in der Bucht gesichtet worden. Zu den Gründen dafür zählten laut der Studie die zum Schutz von Badegästen im Meer aufgespannten Netze, in denen sich die Haie verfangen. Auch hätten tödliche Angriffe durch Schwertwale - oder Orcas - die Weißen Haie vermutlich aus der Bucht vertrieben.

