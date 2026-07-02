Persischer Golf

In Doha finden Vermittlungsgespräche statt. (dpa / Federico Gambarini)

Das teilte ein Sprecher des Vermittlerstaates Katar mit. Die nächsten Gespräche seien nach dem Ende der mehrtägigen Trauerzeremonie für den Obersten Früher Ali Chamenei angesetzt worden. Diese beginnen am Samstag im Iran. Chamenei war zu Beginn der israelischen und US-amerikanischen Angriffe Ende Februar getötet worden.

In der katarischen Hauptstadt Doha hatten indirekte Gespräche zwischen dem Iran und den USA stattgefunden. Katar teilte anschließend mit, es habe Fortschritte gegeben. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, im Mittelpunkt hätten Themen wie der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus und finanzielle Anreize für den Iran gestanden.

Derzeit gilt eine Waffenruhe, die aber bereits mehrfach gebrochen wurde.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.