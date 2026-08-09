Mangelnde Pünktlichkeit

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (dpa / Oliver Berg)

100 Prozent werde es absehbar nicht geben, sagte der CDU-Politiker. Von den Fernverkehrszügen seien im ersten Halbjahr jedoch nur rund 60 Prozent pünktlich ‌gewesen, in ‌den heißen Sommermonaten noch weniger. Vereinbart mit der Bahn seien bis 2029 im Fernverkehr aber 70 Prozent.

Man werde bald eine Vereinbarung mit der Bahn treffen, wie viel Geld der Bund für die Infrastruktur bereitstelle. Dabei werde der Bund auch klare Ziele vorgeben. Bilger zufolge wird es sich auf die Bonuszahlungen von Bahnmanagern auswirken, wenn diese Ziele nicht erreicht werden. Der Verkehrsminister betonte, viele Beschäftigte bei der Bahn leisteten richtig gute Arbeit. Er finde aber, Bahnkunden und Steuerzahler hätten einen Anspruch darauf, dass der Erfolg gemessen werde.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.