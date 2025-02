Israelische Truppen im Flüchtlingslager Nur Schams, östlich der Stadt Tulkarem im Westjordanland (Nidal Eshtayeh / XinHua / dpa / Nidal Eshtayeh)

Soldaten hätten mehrere militante Palästinenser in der Nähe von Tulkarem getötet, teilte ein Militärsprecher mit. Zudem seien mehrere gesuchte Personen festgenommen worden. Das israelische Militär, das auch die international nicht anerkannten jüdischen Siedlungen in der Region sichert, geht seit einiger Zeit massiv gegen Palästinenser vor. Es gab zahlreiche Razzien, die sich israelischen Angaben zufolge gegen Extremisten richten. In der Stadt Dschenin ist derzeit ein großangelegter Einsatz des israelischen Militärs, der Polizei und des Geheimdienstes im Gange.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen hat auch die Gewalt im Westjordanland erheblich zugenommen.

Unterdessen zog sich die israelische Armee aus dem so genannten Netzarim-Korridor im Gazastreifen zurück und kam damit einer Vereinbarung des Waffenruhe-Abkommens mit der Hamas nach.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.