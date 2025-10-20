Max Verstappen hat den Großen Preis der USA gewonnen - vor Lando Norris und Charles Leclerc (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Alessio De Marco)

Oscar Piastri im anderen McLaren wurde Fünfter, führt im WM-Klassement aber weiterhin mit 346 Punkten. Norris liegt aber nur noch 14 Punkte zurück, für Verstappen sind es noch 40 Punkte auf die Spitze.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.