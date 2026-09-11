US-Unternehmen Anthropic warnt vor Risiken von Künstlicher Intelligenz (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

So sei es etwa um die Erforschung einer Vogelgrippe-Variante gegangen, die sich auf Säugetiere übertragen ließe. In einem anderen Fall wurde Unterstüztung bei der Entwicklung neuer Gifte angefordert. Ob das Motiv der Anfragen militärisch oder medizinisch gewesen sei, sei unklar, teilte das US-Unternehmen mit. - Große Techkonzerne wie Google, Microsoft und OpenAI hatten in den vergangenen Monaten bereits vor der Gefahr eines Missbrauchs von Künstlicher Intelligenz im Bereich von Biowaffen gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.