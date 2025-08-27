Nach Medienbericht

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender DR hatte berichtet, dass mindestens drei US-Amerikaner mit Verbindung zu Präsident Trump in Grönland verdeckte Operationen durchgeführt haben. Ziel sei es gewesen, die Beziehungen zu Dänemark von innen heraus zu schwächen.
Trump hatte wiederholt erklärt, er wolle die rohstoffreiche und strategisch wichtig gelegene Arktis-Insel aus Gründen der nationalen und internationalen Sicherheit übernehmen. Er schloss auch den Einsatz von Gewalt nicht aus. Das Ansinnen sorgte wiederholt für diplomatische Verstimmungen zwischen Dänemark und den Vereinigten Staaten.
