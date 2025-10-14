Die NATO-Sternenskulptur am Sitz des Bündnisses in Brüssel (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Thema dabei ist die Frage, ob der jüngst gestartete Bündniseinsatz zur Sicherung des Luftraums an der Ostflanke ausreichend ist, um Russland vor weiteren Provokationen abzuhalten. Mehrfach waren russische Kampfjets und Drohnen in den Luftraum von NATO-Staaten eingedrungen. Einige Mitgliedsländer sind der Ansicht, dass die Militärallianz künftig eine noch stärkere Präsenz im östlichen Bündnisgebiet zeigen sollte. Zudem geht es darum, welche Rolle die EU beim Aufbau eines effektiven Drohnenabwehrsystems spielen kann.

Am Nachmittag tagt im Nato-Hauptquartier dann noch die Ukraine-Kontaktgruppe unter Leitung Deutschlands und Großbritanniens. Dabei geht es um weitere Unterstützung für die Ukraine.

