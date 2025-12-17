Dauerdiplomatie: Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (AP / Evelyn Hockstein)

"Politico" beruft sich auf zwei Insider. Demnach soll das Treffen in Miami stattfinden. Auf US-Seite sollen die Gesandten Witkoff und Kushner teilnehmen. Russland soll unter anderem vom seinem Unterhändler Dmitrijew vertreten werden. Von beiden Seiten gibt es bislang keine Bestätigung des Berichts.

Am Sonntag und Montag hatte es in Berlin Verhandlungen von Vertretern der USA, der Ukraine, europäischer Staaten sowie der NATO und der EU in unterschiedlichen Zusammensetzungen gegeben. Unter anderem verständigten sich die Europäer auf eine multinationale Truppe, die einen Waffenstillstand absichern soll. Die USA erklärten sich zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine bereit.

