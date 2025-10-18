In der Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan kommt es immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen beiden Ländern. (AP / H. Achakzai)

Wie das pakistanische Staatsfernsehen berichtete, nehmen an den Treffen von pakistanischer Seite Verteidigungsminister Asif und Geheimdienstchef Malik teil. Ein Taliban-Sprecher erklärte, dass sich eine hochrangige Delegation unter Führung von Verteidigungsminister Mudschahif auf dem Weg nach Doha befinde. Pakistan nahm gestern wieder seine Angriffe auf Afghanistan auf. Nach Angaben Kabuls wurden dabei mindestens zehn Menschen getötet. Die Taliban kündigten Vergeltung an.

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan im August 2021 hat es wiederholt militärische Auseinandersetzungen zwischen den Nachbarländern gegeben. Pakistan wirft Afghanistan vor, Milizen Schutz zu gewähren, die in Pakistan Anschläge verüben. Die Taliban bestreiten das.

