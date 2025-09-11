Nach Höchststrafe

Der verurteilte Attentäter von Solingen legt Revision ein. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Das teilte das Oberlandesgericht Düsseldorf mit. Es hatte den 27-jährigen Syrer gestern unter anderem wegen dreifachen Mordes sowie neunfachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Außerdem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest.

Dem Urteil zufolge hatte der Mann die Tat als Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat verübt. Er hatte am 23. August 2024 auf dem Solinger Stadtfest drei Menschen erstochen und mehrere weitere schwer verletzt. Über die Revision entscheidet der Bundesgerichtshof.

