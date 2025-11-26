Cannabiskonsum in München

Das generelle Verbot dort sowie im angrenzenden Hofgarten und Finanzgarten sei unwirksam, urteilten die Richter. Sie gaben der Klage von zwei Männern statt, die in der Parkanlage Cannabis konsumieren wollen.
Das Verbot hatte die staatliche bayerische Schlösserverwaltung nach der Teillegalisierung von Cannabis durch die frühere Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP verhängt. Grundlage war ein Beschluss des bayerischen Kabinetts.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.