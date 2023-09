Libyen

Verzweifelte Suche nach Überschwemmungsopfern - Erste Hilfslieferungen aus Deutschland

Nach der verheerenden Überschwemmung in Libyen suchen Rettungsteams in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Allerdings schwindet die Hoffnung, Menschen noch lebend zu finden. Videos in sozialen Medien aus der am meisten betroffenen Stadt Darna zeigen Fahrzeugkolonnen, die Todesopfer abtransportierten.

14.09.2023