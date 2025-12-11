Europa League

VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv (Tom Weller / dpa )

In dem Hochsicherheitsspiel gegen den weiter sieglosen israelischen Rekordmeister führte der VfB durch Lorenz Assignon (24.) und Tiago Tomás (37.) zur Pause mit 2:0. Maximilian Mittelstädt (49./Handelfmeter) und Josha Vagnoman (90.+4) trafen ebenfalls für die Schwaben. Der Gegentreffer von Roy Revivo fiel in der 52. Minute.

Durch den Sieg ist die Teilnahme zumindest an der Zwischenrunde schon so gut wie sicher. Zugleich ist ein Platz unter den ersten acht und die direkte Qualifikation noch machbar.

