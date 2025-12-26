Die Vorhersage:
Vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, im Südwesten und Osten örtlich ganztägig Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte von minus 5 Grad in Thüringen bis plus 4 Grad am Rhein. Morgen im Norden und der Mitte wolkig, vereinzelt leichter Sprühregen. Im Tagesverlauf Auflockerungen. Im Süden viel Sonne, außer im Südwesten. Temperaturen 0 bis 4, im Rheinland bis 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag sonnig. Im Norden nachmittags aufkommende dichte Wolken, im Süden gebietsweise länger Hochnebel. 1 bis 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.