Wetter
Viel Sonne, im Nordosten Wolken, im Südwesten Nebel, +5 bis +4 Grad

Der Wetterbericht, die Lage: Mit einer östlichen Strömung fließt kalte Luft aus Osteuropa nach Deutschland. Unter Hochdruckeinfluss ist bleibt die dabei allgemein trockene Luft wirksam.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage: Vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, im Südwesten und der östlichen Mitte gebietsweise ganztägig Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte von -5 Grad in Thüringen bis +4 Grad am Rhein. Morgen von Norden Richtung Mitte übergreifend dichte Bewölkung, vereinzelt leichter Sprühregen, dabei örtlich Glätte. Südlich einer Linie von der Eifel bis zur Lausitz viel Sonne, örtlich Hochnebel. -1 bis +7 Grad, mit den höchsten Werten im Rheinland.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag vielerorts Sonnenschein. Im Norden nachmittags aufkommende dichte Wolken, im Süden gebietsweise länger Hochnebel. 1 bis 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.