Die Vorhersage: Vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, im Südwesten und der östlichen Mitte gebietsweise ganztägig Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte von -5 Grad in Thüringen bis +4 Grad am Rhein. Morgen von Norden Richtung Mitte übergreifend dichte Bewölkung, vereinzelt leichter Sprühregen, dabei örtlich Glätte. Südlich einer Linie von der Eifel bis zur Lausitz viel Sonne, örtlich Hochnebel. -1 bis +7 Grad, mit den höchsten Werten im Rheinland.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag vielerorts Sonnenschein. Im Norden nachmittags aufkommende dichte Wolken, im Süden gebietsweise länger Hochnebel. 1 bis 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.