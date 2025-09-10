Brandanschlag auf Strommasten

Die Reparaturarbeiten würden fortgesetzt. Knapp die Hälfte der betroffenen 45.000 Haushalte und Geschäfte seien wieder am Netz.
Der Notruf ist im Berliner Südosten und im benachbarten Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg teilweise nicht erreichbar. Viele Schulen bleiben heute vorsorglich geschlossen.
Die Ermittler gehen von einem politisch motivierten Brandanschlag auf zwei Strommasten aus. Sie prüfen nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben aus der linksextremistischen Szene. Darin heißt es, Ziel des Anschlags sei der Technologiepark Adlershof gewesen.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.