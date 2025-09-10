Brandanschlag auf Strommasten

Viele Haushalte im Südosten Berlins bleiben auch heute ohne Strom - linksextremistisches Bekennerschreiben wird geprüft

Nach dem Brandanschlag auf zwei Stommasten im Südosten von Berlin bleiben tausende Haushalte und viele Firmen voraussichtlich auch heute ohne Strom. Die Wiederversorgung aller betroffenen Kunden könne wohl erst im Laufe des Donnerstags erfolgen, teilte das Unternehmen Stromnetz Berlin dem RBB mit.