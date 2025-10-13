Wie heute bekannt wurde, kamen bei Gefechten am vergangenen Wochenende etwa 30 Menschen ums Leben.
Die Auseinandersetzungen in Gaza-Stadt begannen, als die israelische Armee ihren Einsatz in dem Gebiet beendet hatte. Augenzeugen zufolge lieferten sich Hamas-Kämpfer in der Nähe des ehemaligen jordanischen Krankenhauses der Stadt Feuergefechte mit Kämpfern des Dughmush-Clans, der als einflussreich im Gazastreifen gilt. Zwischen beiden Seiten gab es in der Vergangenheit mehrfach gewaltsame Auseinandersetzungen.
