Gazastreifen
Viele Opfer nach Gefechten zwischen Hamas und Mitgliedern des Dughmush-Clans

Im Gazastreifen hat es gewaltsame Zusammenstöße zwischen Kämpfern der Hamas und bewaffneten Mitgliedern eines Familien-Clans gegeben.

    Ein Blick über einige Hochhäuser in Gaza-Stadt, dazwischen sind Zeltunterkünfte zu sehen. Viele der Gebäude sind zerstört.
    Am Wochenende gab es vier Tote während eines Kampfes zwischen der Hamas und eines Clans (Archivbild). (picture alliance / SIPA / Omar Ashtawy apaimages)
    Wie heute bekannt wurde, kamen bei Gefechten am vergangenen Wochenende etwa 30 Menschen ums Leben.
    Die Auseinandersetzungen in Gaza-Stadt begannen, als die israelische Armee ihren Einsatz in dem Gebiet beendet hatte. Augenzeugen zufolge lieferten sich Hamas-Kämpfer in der Nähe des ehemaligen jordanischen Krankenhauses der Stadt Feuergefechte mit Kämpfern des Dughmush-Clans, der als einflussreich im Gazastreifen gilt. Zwischen beiden Seiten gab es in der Vergangenheit mehrfach gewaltsame Auseinandersetzungen.
