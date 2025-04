Russischer Krieg gegen die Ukraine

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte der Bürgermeister der Stadt im Nachrichtendienst Telegram mit, wie mehrere Nachrichtenagentur berichten. Weitere Angaben wurden demnach nicht gemacht.

Zuvor hatten sowohl die Ukraine als auch Russland erneut gegenseitige Drohnenangriffe gemeldet. Wie ein Sprecher des ukrainischen Militärs in Kiew mitteilte, wurden in der Nacht 55 russische Drohnen gesichtet, von denen 43 abgefangen wurden. Attackiert worden seien der Norden und Süden sowie die Landesmitte der Ukraine. Das Moskauer Verteidigungsministerium sprach seinerseits von ukrainischen Angriffen mit 13 Drohnen in den Grenzregionen. Die Luftabwehr habe zwölf Flugkörper über der südrussischen Region Rostow und eine Drohne über der Region Belgorod zerstört, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

