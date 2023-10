Feuer vor einem Wohnhaus in Aschkelon nach einem Raketenangriff, Israel, 7. Oktober 2023. (AFP / Ahmad Gharabli)

Dabei wurden nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes mindestens 70 Menschen getötet. In Medienberichten ist von mindestens 100 Toten die Rede. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden zudem rund 900 Menschen verletzt. Ein Militärsprecher teilte mit, es seien außerdem Soldaten und Zivilisten als Geiseln genommen und in den Gazastreifen entführt worden. Ein Medienbericht listet etwa 50 Personen auf, die sich in Geiselhaft befinden sollen.

Als Vergeltung griff Israels Armee im Gazastreifen nach eigenen Angaben rund 20 Stellungen der Hamas aus der Luft an. Von palästinensischer Seite werden rund 200 Tote und etwa 1.600 Verletzte gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.