Es gebe immer wieder schwere Kopfverletzungen, sagte der Vorsitzende der Organisation, Flake, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Als positives Beispiel nannte er die Schweiz. Dort trage fast jeder Radfahrer einen Helm – egal wie alt. In Deutschland sei das leider noch nicht selbstverständlich.
Pedelecs sind elektrische Fahrräder mit einer Motorunterstützung bis 25 Kilometer pro Stunde. Häufig werden sie als E-Bikes bezeichnet. Zudem gibt es S-Pedelecs. Hier handelt es sich um ein Rad mit Motorunterstützung bis 45 Kilometer. Für diesen Typ besteht bereits Helmpflicht.
