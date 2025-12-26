Wetter
Vielerorts sonnig, minus 5 bis plus 4 Grad

Das Wetter: Am heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag vielerorts sonnig. Ganz im Süden bedeckt. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder. Es bleibt trocken bei minus 5 bis plus 4 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen von Norden auf die Mitte übergreifend dichte Bewölkung, vereinzelt leichter Sprühregen, örtlich Glätte. Im Süden viel Sonne. 0 bis 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag im Süden in Tallagen hochnebelartig bedeckt, später auch im Norden wieder dichtere Wolken. Ansonsten oft freundlich mit Sonnenschein. Minus 2 bis plus 5 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.