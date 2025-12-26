Morgen von Norden auf die Mitte übergreifend dichte Bewölkung, vereinzelt leichter Sprühregen, örtlich Glätte. Im Süden viel Sonne. 0 bis 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Süden in Tallagen hochnebelartig bedeckt, später auch im Norden wieder dichtere Wolken. Ansonsten oft freundlich mit Sonnenschein. Minus 2 bis plus 5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.