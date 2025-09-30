Para-WM
Vier deutsche Medaillen in Neu-Delhi - zweimal Gold

Bei der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Neu-Delhi haben deutsche Teilnehmer vier weitere Medaillen gewonnen.

    Kappel steht im Stadion, hat die deutsche Fahne umgelegt und freut sich.
    Nico Kappel feiert seinen Titel im Kugelstoßen. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Marcus Hartmann)
    Bei den Prothesensprintern holten Felix Streng und Johannes Floors Gold und Silber über 100 Meter. Dritter wurde der Paralympics-Sieger Sherman Guity aus Costa Rica.
    Der kleinwüchsige Niko Kappel siegte im Kugelstoßen. Für ihn ist es nach 2017 und 2024 das dritte Gold und die insgesamt neunte WM-Medaille.
    Der sehbehinderte Andreas Walser holte im Weitsprung Bronze. Diese Medaille verpasste dagegen die Viertplatzierte Charleen Kosche im Kugelstoßen der Klasse F34 - sie umfasst Sportler, die wegen einer Beeinträchtigung der Koordination im Rollstuhl starten.
    Insgesamt haben die deutschen Para-Leichtathleten bislang fünf Medaillen gewonnen: Am Montag hatte der oberschenkelamputierte Leon Schäfer im Weitsprung Silber geholt.
    Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.