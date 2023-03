Internationale Raumstation

Die Raumkapsel "Crew Dragon" des Unternehmens SpaceX landete um kurz nach 21 Uhr Ortszeit vor der Küste des US-Bundesstaates Florida. An Bord waren zwei US-Amerikaner, eine Russin und ein Japaner. Die Raumfahrer hatten rund 20 Stunden zuvor von der ISS abgedockt . Auf der Raumstation befinden sich nun noch sieben Astronauten. Die Kooperation auf der ISS ist einer der wenigen Bereiche, in denen die USA und Russland seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine noch zusammenarbeiten.