Eine weitere Person sei verletzt worden, hieß es aus dem Innenministerium in Damaskus. Die Tat ereignete sich demnach in der Provinz Idlib. Um wen es sich bei den Angreifern handelte, blieb zunächst offen. Derweil führten nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP die syrischen Streitkräfte und die von den USA angeführte Anti-Terror-Koalition eine Operation gegen Schläferzellen der Terrormiliz IS durch. Hintergrund ist der Angriff eines mutmaßlichen IS-Mitglieds auf syrische und amerikanische Soldaten in der Region Palmyra. Dabei waren zwei US-Soldaten und ein Übersetzer getötet worden, ebenso der mutmaßliche Täter. Drei weitere amerikanische Soldaten wurden verletzt.

US-Präsident Trump drohte dem IS daraufhin mit Vergeltung.

