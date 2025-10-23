Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Tscheljabinsk, Teksler, gibt es zudem mehrere Verletzte. Dass eine Drohne angeflogen sei, könne derzeit nicht bestätigt werden. Um was für eine Fabrik es sich handelt, teilte er nicht mit. Laut dem Nachrichtenportal RBK gehört der Betrieb zur Rüstungsbranche.

Kopeisk liegt rund 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt und nahe an der Grenze zu Kasachstan. Berichten zufolge soll am Abend im Gebiet Tscheljabinsk Drohnenalarm ausgelöst worden sein. Die Ukraine hat mehrfach mit Drohnenangriffen im russischen Hinterland auf den Angriffskrieg Moskaus reagiert.

