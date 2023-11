Die Absturzstelle am Kasberg (picture alliance / TEAM FOTOKERSCHI.AT / APA / picturedesk.com)

Die Maschine verunglückte am Kasberg in Grünau im Albtal. Der Such- und Rettungseinsatz war nach Angaben der Polizei wegen der Wetterverhältnisse schwierig. Außerdem befindet sich die Absturzstelle in einem verschneiten Skigebiet.

Das Flugzeug war in Pribram in Tschechien gestartet und befand sich auf dem Weg zur kroatischen Halbinsel Istrien.

