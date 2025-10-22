Tierkrankheit

Entsorgung toter Kraniche am Stausee Kelbra. (Matthias Bein / dpa )

An den Linumer Teichen im Süden Brandenburgs wurden 1.000 verendete Kraniche entdeckt. Auf einem Hof in Oberhavel mussten nach einem bestätigten Infektionsfall 5.000 Gänse gekeult werden. In Mecklenburg-Vorpommern wurden in den vergangenen Tagen in zwei Legehennen-Betrieben insgesamt rund 150.000 Tiere getötet. Betroffen mit rund 1.500 Keulungen ist auch Thüringen. Die dortige Gesundheitsministerin Schenk sprach von einer dynamischen Lage. Ein Grund für die steigende Anzahl der Fälle ist der Herbstzug von Vögeln.

Das Vogelgrippe-Virus H5N1 ist für die Tiere hochansteckend und bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufend. Eingeschleppt in Betriebe kann es große wirtschaftliche Schäden verursachen. Das Erkrankungsrisiko für Menschen schätzen Experten dagegen als äußerst gering ein.

