Wie das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald mitteilte, wurden seit Anfang September 48 Ausbrüche registriert. Mehr als 525.000 Tiere seien getötet worden. Am häufigsten betroffen waren demnach Niedersachsen und Brandenburg. In zahlreichen Landkreisen in Deutschland gilt inzwischen eine Stallpflicht für Geflügel, um den Kontakt zwischen Haus- und Wildvögeln zu verhindern.
Die Vogelgrippe hat vor allem unter Kranichen ein Massensterben ausgelöst.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.