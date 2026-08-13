Ausgleich unfairer Vorteile

Der CDU-Politiker Johannes Volkmann (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, angesichts des Wegfalls von zehntausenden Arbeitsplätzen in der deutschen Industrie müssten unfaire Vorteile ausgeglichen werden. Chinesische Unternehmen drängten Konkurrenten mit staatlichen Subventionen und Wechselkursmanipulationen aus dem Markt. Solche Firmen sollten darüber hinaus von Subventionen in Deutschland - wie etwa der E-Auto-Prämie - ausgeschlossen werden. Volkmann betonte, er wolle China nicht per se verteufeln, aber Europa müsse aus einer Position der eigenen Stärke agieren. Deutschland sei ein wichtiger Exportmarkt für China, diesen Hebel solle man auch nutzen. Wenn man dies nicht mache, blute der Industriestandort Deutschland aus. Bislang sei der Umgang mit China zu naiv gewesen, betonte Volkmann.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.