Derzeit laufe die Suche nach einem Nachfolger beim Stuttgarter Autobauer, berichtete die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Dafür fänden Gespräche mit Blume, Volkswagen-Aufsichtsratschef Pötsch, den Vertretern der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch sowie Betriebsratsvertretern statt. Die Personalie solle im Herbst bekanntgegeben und bis Anfang 2026 umgesetzt werden.
Blume führt Porsche seit zehn Jahren und hat zusätzlich seit 2022 den Spitzenposten bei der Konzernmutter Volkswagen inne. Diese Doppelrolle stößt bei Aktionären seit Längerem auf Kritik.
Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.