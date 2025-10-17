Automobilindustrie

Oliver Blume wird als Porsche-Chef abgelöst (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Das teilte der Aufsichtsrat mit. Blume werde zudem ab 2026 bei Porsche nicht mehr die Geschäfte führen und damit seine Doppelrolle aufgeben. Der Personalrat begrüßte die Entscheidung. Den Angaben zufolge soll der Sportwagenhersteller Porsche künftig von Michael Leiters geführt werden. Der Manager hatte bereits 13 Jahre lang bei Porsche gearbeitet, außerdem war er bei Ferrari und beim britischen Sportwagenhersteller McLaren beschäftigt.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.