Tour de France Femmes: Demi Vollering gewinnt die achte Etappe. (picture alliance / AP Photo / Philippe Magoni / Philippe Magoni)

Mit ihrem Sieg auf der Strecke von Sisteron nach Nizza übernahm sie auch das Gelbe Trikot. Vollering setzte sich sechs Kilometer vor dem Ziel von der Spitze ab. Sie lag am Ende 17 Sekunden vor der Italienerin Elisa Longo Borghini und der Polin Kasia Niewiadoma. Im Gesamtklassement geht Vollering mit acht Sekunden Vorsprung auf Niewiadoma in die entscheidende Schlussetappe. Diese findet am Sonntag statt.

Die Vorjahres-Siegerin der Tour de France Femmes, Pauline Ferrand-Prévot, beendete das diesjährige Rennen vor der vorletzten Etappe. Ihr Team gab in Sozialen Medien bekannt, die Französin fühle sich gesundheitlich angeschlagen und habe nach Beratungen mit ihren medizinischen Betreuern entschieden, nicht zu starten.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.