Gefangenen-Austausch

Gefangene in einem Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador (Juan Carlos / dpa / Juan Carlos)

Im Gegenzug wurden zehn in Venezuela inhaftierte US-Bürger freigelassen, die nach Angaben von Außenminister Rubio inzwischen wieder in den Vereinigten Staaten sind. Die USA hatten im März mehr als 250 Venezolaner ohne Gerichtsverfahren unter dem Vorwurf nach El Salvador abgeschoben, einer kriminellen Organisation anzugehören. Sie wurden dort in einem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert. Präsident Trump rechtfertigte das Vorgehen mit einem Gesetz aus dem Jahr 1798.

Nach offiziellen Angaben wurden seit Februar mehr als 8.200 Venezolaner aus den USA und Mexiko abgeschoben.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.