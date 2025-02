Handelskonflikt

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf dem Internationalen Gipfel zur künstlichen Intelligenz in Paris. (Aurelien Morissard/AP/dpa)

Man werde entschieden und verhältnismäßig antworten und die europäischen Arbeitnehmer, Unternehmen und Verbraucher schützen, hieß es in einer Mitteilung. Die von den USA angekündigten Zölle in Höhe von 25 Prozent bezeichnete von der Leyen als unverhältnismäßig. Trump hatte die Zölle per Dekret angeordnet. In Kraft treten sollen sie laut dem Weißen Haus am 4. März.

Der SPD-Europapolitiker Bullmann sagte dem Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass die EU mit Gegenzöllen etwa auf Motorräder und Bourbon-Whiskey reagieren werde, sollten die Verhandlungen erfolglos bleiben. Darüber hinaus sei es wichtig, dass die EU ihre Partnerschaften mit Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika verstärke.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.