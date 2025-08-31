Financial-Times-Interview

EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen an Bord des Schiffes Turva der finnischen Grenzschutzbehörde. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Antti Aimo-Koivisto)

Eine entsprechende Zusage habe sie sich von US-Präsident Trump mehrfach bestätigen lassen. Es gebe bereits "präzise Pläne" für die europäisch geführte Truppe. Sie soll im Falle eines Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine die Sicherheit gewährleisten. Dem Bericht der Zeitung zufolge sind mehrere zehntausend Soldatinnen und Soldaten vorgesehen, sowie eine umfangreiche Ausrüstung - unter anderem zur Luftraumüberwachung.

Am Donnerstag soll es in Paris dazu ein Treffen beim französischen Präsidenten Macron geben. Daran nehmen der Zeitung zufolge von der Leyen, NATO-Generalsekretär Rutte sowie der britische Premierminister Starmer und Bundeskanzler Merz teil.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.