Debatte in Straßburg

Von der Leyen bei ihrer Rede. (Pascal Bastien/AP/dpa)

Es sei an der Zeit, dies beim Namen zu nennen, erklärte sie in einer Debatte über Luftraumverletzungen durch Russland im Europäischen Parlament in Straßburg. Es handele sich um hybride Kriegsführung, die sehr ernst genommen werden müsse. Von der Leyen verwies auf durchtrennte Seekabel, Cyberattacken auf Flughäfen und Logistikzentren sowie Einflusskampagnen auf Wahlen. Als Reaktion auf die Lage müsse die Europäische Union extrem aufrüsten, forderte die EU-Kommissionspräsidentin.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.