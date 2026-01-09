Wetter
Von der Nordsee bis zur Lausitz Schneefall, sonst bewölkt mit Regenschauern

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Sturmtief zieht ins deutsch-niederländische Grenzgebiet. Dabei gelangt mildere Atlantikluft in den Westen und Süden. Im Norden und Osten bleibt es in einer starken Ostströmung kalt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordosten und südlich der Donau aufgelockert bewölkt. Von der Nordsee bis zur Lausitz Schneefall mit teils unwetterartigen Verwehungen. Sonst bewölkt mit Regenschauern. Höchstwerte minus 6 Grad an der Oder bis plus 9 Grad im Südwesten. Morgen an den Küsten einzelne Schneeschauer. In der Mitte Schneefall, langsam nach Süden verlagernd, örtlich mit Regen vermischt. Temperaturen minus 7 Grad im Osten bis plus 4 Grad im Süden.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag bewölkt, im Nordosten und Westen auch sonnig. Minus 7 bis 0 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.