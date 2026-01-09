Die Vorhersage:
Im Nordosten und südlich der Donau aufgelockert bewölkt. Von der Nordsee bis zur Lausitz Schneefall mit teils unwetterartigen Verwehungen. Sonst bewölkt mit Regenschauern. Höchstwerte minus 6 Grad an der Oder bis plus 9 Grad im Südwesten. Morgen an den Küsten einzelne Schneeschauer. In der Mitte Schneefall, langsam nach Süden verlagernd, örtlich mit Regen vermischt. Temperaturen minus 7 Grad im Osten bis plus 4 Grad im Süden.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag bewölkt, im Nordosten und Westen auch sonnig. Minus 7 bis 0 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.