New York

Von der Party in der Bronx zur globalen Musik-Bewegung: Hip-Hop feiert seinen 50. Geburtstag

In New York wird heute die Entstehung des Hip-Hop gefeiert. Dieser gilt als eine der bedeutendsten Musikstile der Welt. Er soll am 11. August 1973 im Stadtteil Bronx erfunden worden sein. Auf einer Party in der "1520 Sedgwick Avenue" spielte der DJ Kool Herc die Instrumentalteile von Songs, ein Musiker rappte dazu.

11.08.2023