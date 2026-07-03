Bodo Ramelow (Archivbild) (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Gewalt sei kein legitimes Mittel, sich politisch auseinanderzusetzen, sagte Ramelow dem Medienportal Politico. Er distanzierte sich auch vom Aufruf eines linksgerichteten Bündnisses, den Parteitag durch Blockaden komplett zu verhindern. Die Proteste an sich hält Ramelow für gerechtfertigt.

Die Thüringer Polizei ist in Erfurt ab heute mit mehreren tausend Beamten im Einsatz. Die Behörden erwarten etwa 50.000 Menschen zu den Gegendemonstrationen. Darunter sollen sich nach Angaben der Deutschen Polizeigewerkschaft schätzungsweise 2.500 gewaltbereite Linksextremisten befinden.

Der AfD-Parteitag findet morgen und übermorgen in der Erfurter Messe statt.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.