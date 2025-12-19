Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (AP / Evelyn Hockstein)

Nach Angaben der ukrainischen Delegation sind auch Deutschland, Großbritannien und Frankreich an den Gesprächen in Miami beteiligt. Dort soll am Wochenende ein Treffen von Vertretern der USA und Russlands stattfinden. Auf amerikanischer Seite nehmen wie schon bei den vergangenen Verhandlungen die Gesandten Witkoff und Kushner teil. Moskau soll unter anderem von seinem Unterhändler Dmitrijew vertreten werden.

Zu Wochenbeginn hatte es in Berlin bereits Verhandlungen von Vertretern der USA, der Ukraine, europäischer Staaten sowie der NATO und der EU in unterschiedlichen Zusammensetzungen gegeben. Russland lehnt die Kernforderungen der europäischen Seite bislang strikt ab, darunter auch eine von Bundeskanzler Merz vorgeschlagene Waffenruhe über Weihnachten.

