Mitarbeiter von Air Canada streiken am Flughafen in Montreal. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Graham Hughes)

Damit bleibt der Flugbetrieb vorerst ausgesetzt. Betroffen sind täglich etwa 130.000 Passagiere. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der öffentlichen Bediensteten, Hancock, erklärte in Toronto, die Flugbegleiter würden auch am Dienstag nicht an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Die zuständige Ministerin Hajdu hatte angeordnet, dass die 10.000 Flugbegleiter ihre Arbeit wieder aufnehmen und den Tarifstreit zur Vermittlung an das Canada Industrial Relations Board verwiesen.

Air Canada hatte zuletzt eine Erhöhung der Vergütung um 38 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren angeboten. Die Gewerkschaft lehnte dies mit der Begründung ab, dass die vorgeschlagene Anhebung im ersten Jahr um acht Prozent angesichts der Inflation bei weitem nicht ausreiche.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.